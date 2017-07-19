Germania: esportazioni clandestine in Russia per 30 mln, cinque arresti

Tra i clienti anche aziende di armamenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 feb - Circa 30 milioni di euro di merci e armamenti esportati clandestinamente in Russia attraverso oltre 16mila spedizioni, tutte effettuate dall'inizio della guerra in Ucraina. Questo il bilancio di un'operazione condotta in Germania, che ha portato all'arresto di cinque persone sospettate di aver violato le sanzioni europee contro Mosca.

Lo ha reso noto la Procura federale di Karlsruhe, secondo cui le forniture erano destinate anche ad aziende dell'industria bellica russa.

Secondo gli inquirenti, la rete di approvvigionamento "era verosimilmente gestita da agenzie governative russe". Tra i destinatari figuravano "almeno 24 aziende di armamenti quotate in Borsa in russia". I cinque arrestati sono tutti cittadini tedeschi: due possiedono la doppia nazionalita' russa, uno quella ucraina.

Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe utilizzato una societa' commerciale con sede a Lubecca per procurarsi illegalmente beni destinati all'industria russa. Per eludere i controlli, gli indagati avrebbero fatto ricorso "ad almeno una societa' schermo, a falsi acquirenti e a un'azienda russa destinataria delle merci", nella quale uno dei sospetti ricopriva un ruolo dirigenziale. Il ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil ha commentato: 'Chi aggira le sanzioni e conclude accordi segreti deve aspettarsi che il nostro stato di diritto agisca con fermezza'.

imt-red

(RADIOCOR) 02-02-26 16:40:08 (0514) 5 NNNN