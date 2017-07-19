Germania: deputati votano legge per tutela infrastrutture critiche da sabotaggi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 gen - Il Bundestag tedesco (la Camera bassa del Parlamento) ha approvato una legge per rafforzare la 'resilienza' delle infrastrutture critiche del Paese. Il testo era atteso da tempo, dopo i numerosi atti di sabotaggio attribuiti, in particolare, alla Russia. Nel dettaglio, la nuova legge dovrebbe consentire di identificare i servizi indispensabili alla popolazione e all'economia (elettricita', acqua, grandi ospedali, alcune catene di supermercati), per poi imporre ai loro gestori di rafforzarne la sicurezza. La Germania e' 'bersaglio di sabotaggi, spionaggio, disinformazione e anche terrorismo', ha dichiarato il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt al Bundestag prima del voto. Il Paese deve diventare 'piu' resiliente' e, se necessario, essere in grado di 'rispondere', ha aggiunto. Il provvedimento ha incassato i voti del blocco conservatore e dei socialdemocratici, alleati nel governo del cancelliere Friedrich Merz, ma anche del partito di estrema destra AfD. Invece i gruppi ecologisti e della sinistra radicale si sono opposti. Ora la palla passera' al Bundesrat, la camera alta del Parlamento che dovra' esprimersi sul testo. Il voto arriva due giorni dopo l'annuncio da parte del minisro Dobrindt di una ricompensa di un milione di euro per chiunque contribuisca a trovare i responsabili del sabotaggio che ha causato un'estesa interruzione di corrente a Berlino all'inizio di gennaio.

