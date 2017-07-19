Germania: Bundestag approva legge per aumentare effettivi esercito

L'arruolamento rimane su base volontaria con incentivi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 dic - Il Bundestag tedesco ha approvato una proposta di legge che prevede l'aumento dei ranghi dell'esercito fino a 260.000 unita' entro il 2035, rispetto agli attuali 180.000, oltre a 200.000 riservisti aggiuntivi. Il disegno di legge, molto controverso, e' stato alla fine approvato con 323 voti a favore contro 272 contro e un e' astenuto. Il testo non introduce la coscrizione obbligatoria ma punta a incentivare l'arruolamento volontario con misure come uno stipendio mensile iniziale di 2.600 euro, con un aumento di 450 euro rispetto all'attuale livello. Tuttavia, se i nuovi obiettivi non dovessero essere raggiunti, il governo mantiene la possibilita' di introdurre la leva basata sul fabbisogno, previo un ulteriore voto parlamentare su una legge ad hoc.

Secondo il nuovo sistema, a partire dal prossimo anno tutti i diciottenni riceveranno un questionario in cui verra' chiesto il loro interesse a prestare servizio militare, anche se l'obbligo di risposta riguarda solo gli uomini.

E da luglio 2027, gli uomini dovranno anche sottoporsi a visite mediche militari obbligatorie una volta compiuti i 18 anni.

Cop

(RADIOCOR) 05-12-25 14:08:06 (0390) 5 NNNN