Germania: Berlino valuta offerta cinese per catena Saturn

Secondo fonti Afp potrebbe rappresentare minaccia a Paese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 set - Il governo tedesco esaminera' il progetto di acquisizione di Ceconomy, casa madre delle catene di elettronica di consumo MediaMarkt e Saturn, da parte del colosso cinese Jd.com, ritenendo che un simile acquisto potrebbe rappresentare una minaccia per il Paese. Lo riporta l'Afp. L'offerta di acquisto rientra nel 'diritto tedesco sull'economia esterna, nonche', probabilmente, nel controllo delle concentrazioni dell'Ue e nel regolamento sugli aiuti di Stato esteri che falsano il mercato interno', ha detto il ministero tedesco dell'Economia durante un'interrogazione della deputata di sinistra Anne-Mieke Bremer. La procedura di esame dell'offerta 'e' ancora solo agli inizi', precisa il ministero. Secondo Bremer, il progetto del gruppo cinese solleva 'questioni di sovranita' digitale, di sicurezza degli approvvigionamenti e di controllo democratico'.

