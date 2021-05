Germania: Berlino annuncia cancellazione di 360 mln di debiti del Sudan

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mag - La Germania ha annunciato lunedi' l'intenzione di cancellare 360 milioni di debiti bilaterali del Sudan e di mettere inoltre a disposizione dello stato africano ulteriori 90 milioni di euro da utilizzare per saldare gli arretrati del debito con il Fondo monetario internazionale. La decisione e' stata annunciata dal ministro degli esteri tedesco Heiko Maas in occasione di una conferenza internazionale organizzata a Parigi per sostenere finanziariamente il Sudan, attualmente impegnato in una delicata fase di transizione democratica.

"Il governo sudanese ha bisogno dello spazio finanziario necessario per attuare le riforme politiche ed economiche - recita il discorso pronunciato da Maas - La riduzione del debito e l'attuazione del programma di monitoraggio del Fmi da parte del Sudan svolgono in questo ambito un ruolo centrale". La Francia, da parte sua, ha annunciato oggi un prestito a favore del Sudan pari a 1,5 miliardi, anche in questo caso per consentire allo stato africano di far fronte agli arretrati nei confronti del Fmi.

Cop

(RADIOCOR) 17-05-21 19:29:17 (0641) 5 NNNN