Germania: ad aprile inflazione confermata +2,1% su anno, +0,4% su mese (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - Il tasso di inflazione in Germania, misurato come variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo, e' confermato ad aprile al +2,1 per cento. Il tasso di inflazione, nota l'Ufficio federale di Statistica Destatis, ha quindi continuato a diminuire dall'inizio dell'anno, dopo essersi attestato al +2,2% a marzo e al +2,3% sia a gennaio che a febbraio. L'andamento dei prezzi dell'energia ha avuto un significativo effetto per il ribasso sull'inflazione registrato per il mese scorso. D'altro canto, l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari ha spinto l'inflazione al rialzo. Inoltre, gli aumenti superiori alla media dei prezzi dei servizi si sono nuovamente intensificati. Rispetto a marzo, quindi su base congiunturale, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,4 per cento. Anche in questo caso viene confermata la lettura preliminare.

Com-Sim

(RADIOCOR) 14-05-25 08:15:15 (0108) 5 NNNN