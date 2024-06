Germania: -4,3% a 236.425 immatricolazioni auto maggio, +5,2% da inizio anno

Nel mese -30,6% le auto 100% elettriche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 giu - Maggio negativo per il mercato auto tedesco, il primo in Europa. In Germania a maggio sono state immatricolate 236.425 vetture, in calo del 4,3% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Le immatricolazioni da parte di imprese sono state il 67,5% del totale e hanno registrato una flessione del 5,6%; quelle da parte di acquirenti privati sono state il 32,4% del totale e sono scese di un piu' limitato 1,3%. Nel periodo gennaio-maggio 2024, le immatricolazioni sono invece salite del 5,2% a 1.174.312 unita'.

Tra i marchi tedeschi, Opel ha registrato la crescita piu' consistente, pari al +29,3% a 13.455 unita', e ha raggiunto una quota di mercato a maggio pari al 5,7%. Il marchio Volkswagen ha segnato un +8,7%, con quota al 20,1%, confermandosi il primo brand per diffusione in Germania.

Negativo l'andamento degli altri marchi tedeschi: Mini (-48,7% e quota dello 0,8%), Bmw (-32,5% e 7,9%), Mercedes (-28,9% e 8,4%), Ford (-28,6% e 3,3%), Man (-27,6% e 0,1%), Audi (-17,7% e 7,7%), Smart (-7,0% e 0,6%) e Porsche (-0,6% e 1,3%). Per quanto riguarda il gruppo Stellantis, oltre a Opel, Alfa Romeo ha registrato un calo del 3,9% a 585 unita', Citroen +17,8%, Ds +28,8%, Fiat -4,8%, Jeep +6,3%, Maserati -42,7%, Peugeot +70,9%.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, in forte calo le elettriche: le auto Bev immatricolate a maggio sono state 29.708, in calo del 30,6% su anno, con una quota di mercato del 12,6%.

