Germania: +19,2% a 246.966 immatricolazioni maggio, +10,2% da inizio anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 giu - In Germania, a maggio 2023 sono state immatricolate 246.966 autovetture, con una crescita del 19,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Le immatricolazioni da parte dei proprietari commerciali sono aumentate del +28,7% (quota del 68,5%) e quelle da parte di private sono salite del 2,7%. Nei primi 5 mesi del 2023, le immatricolazioni in Germania sono state 1.116.731, in crescita del 10,2% in confronto allo stesso periodo del 2022.

Tornando al mese di maggio, tra i marchi tedeschi, Bmw ha registrato l'aumento piu' consistente delle immatricolazioni con un +60,2% con una quota dell'11,1%. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, Mercedes ha segnato un +55% (quota dell'11,3%), Audi +36% con quota del 9%, Smart (+27,3% e quota dello 0,7%), Porsche (+20,4% e 1,2%), Man (+16,4% e 0,1%), VW (+13% e quota al 17,7% che conferma il marchio al primo posto in Germania) e Mini (+9,1% e 1,5%). Tra i marchi di produzione tedesca, segno meno per Opel (-20,3% e quota del 4,2%) e Ford (-10,2% e 4,4%). Tra i marchi importati, Tesla ha mostrato l'incremento di gran lunga piu' significativo con +1.696,9 per cento e 5.265 unita' (quota del 2,4%). MG Roewe (+117,6% e 0,7%) e Alfa Romeo (+169,5% e 0,2%) crescono nella fascia a tre cifre. Per quanto riguarda gli altri marchi del gruppo Stellantis, Citroen ha segnato un -10,5%, Ds +14,1%, Fiat -17,3%, Jeep -12,3%, Maserati +51,9%, Peugeot +10,6%. In merito ad altri marchi italiani, Ferrari ha segnato +6,9% a 171 unita', Iveco -10,6% a 93 unita' e Lamborghini +5,7% a 112 unita'.

