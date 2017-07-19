Germania: -1,5% vendite al dettaglio luglio, +1,9% su anno (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - Le vendite al dettaglio in Germania sono diminuite dell'1,5% in termini reali (corretti per le variazioni di prezzo) e dell'1% in termini nominali (non corretti per le variazioni di prezzo) a luglio 2025 rispetto a giugno 2025, dopo la correzione per gli effetti di calendario e la stagionalita'. Lo comunica Destatis, l'uffici federale di statistica, aggiungendo che, rispetto a luglio 2024, le vendite sono aumentate dell'1,9% in termini reali e del 3,1% in termini nominali.

A giugno 2025, le vendite al dettaglio sono rimaste invariate rispetto a maggio 2025, aumentando dell'1% in termini reali e dello 0,8% in termini nominali, a seguito delle revisioni dei risultati preliminari.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 29-08-25 08:10:44 (0102) 5 NNNN