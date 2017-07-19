Germania: +1,5% ordini all'industria a ottobre, -0,7% su anno (RCO)
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - I nuovi ordini reali nel settore manifatturiero in Germania sono aumentati dell'1,5% nel mese di ottobre 2025 rispetto al mese precedente, dopo l'adeguamento stagionale e calendariale. Lo rileva l'ufficio federale di statistica della Germania, Destatis. Inoltre, dopo la revisione dei dati provvisori, i nuovi ordini nel mese di settembre 2025 sono aumentati del 2,0% rispetto ad agosto 2025 (il dato provvisorio si fermava a +1,1%).
Su base tendenziale, gli ordini all'industria sono calati dello 0,7% rispetto a ottobre 2024.
