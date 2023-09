(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 set - La produzione industriale in Germania e' calata dello 0,8% mensile in luglio secondo i dati diffusi da Destatis. Gli analisti stimavano una contrazione piu' contenuta pari allo 0,2 per cento. La produzione manifatturiera ha fatto segnare un -1,8% ma sono in ripresa le costruzioni (+2,6%).

