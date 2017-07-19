Gergieva: non c'e' dubbio che mondo sta cambiando, ormai e' multipolare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 23 gen - "Non c'e' dubbio che il mondo stia cambiando. In realta' sta cambiando da parecchio tempo. Ci sono due nuove caratteristiche che dobbiamo accettare. La prima e' che viviamo in un mondo molto piu' esposto agli shock. Veniamo colti di sorpresa dalla geopolitica, dalla tecnologia, dal clima. Non siamo abituati a muoverci in un contesto che cambia cosi' rapidamente.

La seconda e' che dobbiamo riconoscere di essere entrati in un mondo multipolare". Lo ha detto la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva intervenendo a un panel al World Economic Forum sull'outlook globale. "Esistono oggi regioni che hanno acquisito un peso economico e geopolitico che in passato non avevano - ha detto Georgieva -. Posso dirlo dal punto di osservazione del Fondo monetario internazionale: accogliamo con grande attenzione tutti i nostri 191 Paesi membri. Per molto tempo abbiamo condotto analisi a livello nazionale e poi a livello globale.

Oggi riconosciamo che e' necessario guardare anche alle regioni, osservare il mondo per quello che sta diventando".

