Geox: +29% ricavi I sem. a 340,6 mln, ebit migliora a -11 mln (da -29,2)

Il secondo trimestre e' il migliore nella storia del gruppo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 lug - Geox ha chiuso il primo semestre con ricavi consolidati per 340,6 milioni, in aumento del +29% rispetto all'esercizio precedente (+26,9% a cambi costanti) grazie ad un ottimo andamento di tutti i principali canali distributivi.

Particolarmente positivo l'andamento del secondo trimestre che con circa 156 milioni di fatturato (+35% sul secondo trimestre 2021 e +13% su quello del 2019) costituisce il secondo miglior trimestre nella storia di Geox. Il risultato operativo si e' attestato a -11,0 milioni, in forte miglioramento rispetto a -29,2 milioni del primo semestre 2021, sostenuto principalmente dall'aumento dei ricavi e dalla tenuta dei costi. "I risultati del primo semestre, nonostante un contesto particolarmente complesso, evidenziano un rilevante miglioramento rispetto allo scorso anno, grazie al successo delle iniziative previste dal Piano Strategico che e' suddiviso in due fasi - spiega il presidente e fondatore Mario Moretti -. La prima 'Focus on the core' conclusa sostanzialmente nel 2020-2021 ha realizzato una profonda revisione del modello di business finalizzata ad una piena integrazione tra canale fisico e digitale ed una maggiore coerenza distributiva con le scelte di acquisto dei consumatori. In questa fase il Gruppo ha effettuato anche una significativa razionalizzazione delle attivita' non profittevoli che ha consentito non solo di ridurre strutturalmente la propria base di costi operativi (in calo del 15% rispetto ai livelli pre-pandemia) ma anche di liberare maggiori risorse da investire nelle attivita' piu' cruciali, come il marketing, il digitale e l'innovazione di prodotto. Proprio l'effetto combinato di queste azioni ci ha permesso di entrare con slancio nella fase di crescita 2022-2024 'Bigger & Better' focalizzata sul rilancio del brand, sulla rinnovata attenzione alla distribuzione multimarca e sulla produttivita' dei negozi monomarca sia diretti che in franchising. Inoltre i forti investimenti sul digitale hanno permesso, non solo, di recuperare il fatturato venuto meno con l'ottimizzazione dei negozi, ma anche di acquisire una sempre maggiore rilevanza nei confronti del consumatore. I numeri che stiamo riportando sono in linea con quanto pianificato e ci confortano sulla bonta' delle scelte intraprese".

