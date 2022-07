Geox: +29% ricavi I sem. a 340,6 mln, ebit migliora a -11 mln (da -29,2) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 lug - "Tutto cio' - prosegue Polegato - ci ha permesso di tornare nel semestre ad un sostanziale pareggio a livello di Ebitda neutralizzando anche gli impatti straordinari derivanti dalla difficile situazione presente nella 'supply chain' e che hanno richiesto un forte aggravio dei relativi costi di approvvigionamento. Anche la posizione finanziaria netta ed il capitale circolante sono in forte miglioramento rispetto a fine anno, grazie sia all'attenta gestione delle coperture di cambio e di tasso che allo stretto controllo delle giacenze di magazzino. Le prime evidenze del terzo trimestre, infine, stanno confermando questi trend: le vendite dei nostri negozi diretti sono in crescita anche rispetto al 2019 e la partenza della campagna vendite della collezione SS23 per il canale wholesale sta mostrando richieste di ordinativi molto sostenute. Il 2022, nonostante un contesto macroeconomico e geo-politico estremamente incerto a causa della situazione internazionale, dell'inflazione da costi e delle possibili recrudescenze del Covid-19 - conclude Polegato - si preannuncia quindi come un anno "di forte miglioramento sia del fatturato che dei principali indicatori economici del Gruppo". Geox e' comunque consapevole dei rischi insiti nello scenario di consumo futuro e per questo "continuera' ad adottare un approccio prudente con un forte controllo dei costi anche grazie a ulteriori ottimizzazioni al fine di generare le risorse da investire nella realizzazione del proprio Piano Strategico".

Cop

(RADIOCOR) 28-07-22 19:21:48 (0753) 5 NNNN