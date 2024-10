Genova: Urso incontra sindacati liguri su ex Ilva, Piaggio Aero e Ansaldo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 ott - La visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Genova e' stata anche l'occasione per fare un punto sulle vertenze industriali del territorio che hanno una valenza nazionale. Lo comunica il Mimit in una nota. Dopo aver visitato la 'Nuova Torre Piloti' e inaugurato la Casa del Made in Italy, Urso ha infatti incontrato, insieme agli assessori regionali, Augusto Sartori e Alessio Piana, e con il sindaco Marco Bucci, presso la sede della Regione Liguria, i sindacati di categoria locali per un aggiornamento riguardante la situazione dell'ex Ilva, di Piaggio Aero e di Ansaldo Energia.

In particolare, su Ansaldo Energia, sollecitato dai sindacati, Urso ha sottolineato l'impegno del governo, evidenziando: "ci aspettiamo che anche Ansaldo nucleare possa svolgere un ruolo importante nel percorso che portera' a realizzare in Italia il nucleare di terza generazione avanzata e poi di quarta generazione, su cui stiamo lavorando in piena intesa con gli altri ministri competenti".

