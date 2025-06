Generali Welion: siglato accordo in esclusiva con ItaliAssistenza

Per assistenza domiciliare alle persone fragili (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 giu - Generali Welion, societa' di welfare integrato del gruppo Generali e ItaliAssistenza, societa' attiva nell'assistenza domiciliare del Gruppo Zambon, hanno sottoscritto un accordo commerciale esclusivo per un programma di assistenza domiciliare dedicato alle persone fragili. Il servizio di assistenza domiciliare e' organizzato e messo a disposizione da Generali Welion, che ha strutturato la sua offerta in ambito salute lungo tre direttive, prevenzione, protezione e welfare aziendale, ed erogato da ItaliAssistenza, societa' con un network di oltre 180 centri che raggiungono ogni anno oltre 40.000 famiglie su tutto il territorio nazionale. Il programma si articola lungo un percorso personalizzato sulla base delle condizioni dell'assistito e della disponibilita' del suo caregiver, che saranno supportarti da un 'Case Manager' dedicato alle loro esigenze per tutta la durata del programma, oltre a una rete di professionisti socio-assistenziali e sanitari per l'erogazione di prestazioni domiciliari e da remoto.

