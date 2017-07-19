Generali: firma con Unido dichiarazione per caffe' sostenibile in Africa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 gen - Generali e UNIDO hanno firmato oggi una dichiarazione congiunta nell'ambito del programma ACT (Advancing Climate-Resilience and Transformation in African Coffee) per promuovere la produzione sostenibile di caffe' in Africa. La collaborazione mira a rafforzare le partnership internazionali e la cooperazione tecnica con l'obiettivo di migliorare le condizioni socio-economiche, aumentare la resilienza climatica e sostenere la creazione di valore locale nelle principali comunita' produttrici di caffe'.

Sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) nell'ambito delle priorita' dell'EU Global Gateway e del Piano Mattei, il programma ACT e' guidato da UNIDO in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale del Caffe' (ICO), l'Organizzazione Interafricana del Caffe' (IACO) e partner del settore privato.

L'iniziativa si concentra inizialmente su Etiopia, Kenya, Tanzania, Uganda e Malawi, applicando un approccio basato su cinque pilastri: creazione di valore, clima, conformita', ricerca e inclusione sociale, dove le soluzioni finanziarie rappresentano un fattore trasversale abilitante.

Andrea De Marco, Programme Manager and Partnership Advisor di UNIDO, ha dichiarato: 'Attraverso il Programma ACT di UNIDO, stiamo costruendo catene del valore agricole resilienti e sostenibili che creano opportunita' di lavoro inclusive, aggiungono valore a livello locale e proteggono il nostro pianeta. La partnership con Generali e' un esempio forte di come attori pubblici e privati possano unire le forze per rendere questa trasformazione una realta'. Insieme, puntiamo a rafforzare i mezzi di sussistenza dei produttori di caffe' in Africa, migliorare la resilienza climatica e promuovere un commercio globale equo e sostenibile delle materie prime agricole.' Lucia Silva, Group Chief Sustainability Officer di Generali, ha dichiarato: 'L'impatto crescente del cambiamento climatico sulla produzione agricola a livello globale, compresa quella del caffe', e' innegabile. In questo contesto, l'assicurazione svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare la resilienza climatica - in particolare nelle economie in via di sviluppo, piu' vulnerabili agli impatti del clima.

Affrontare questa sfida globale richiede uno sforzo congiunto. Generali e' orgogliosa di collaborare con UNIDO per promuovere soluzioni come l'assicurazione parametrica, supportata dall'esperienza di Generali Global Corporate & Commercial. Questi strumenti migliorano la resilienza e lo sviluppo sostenibile della produzione di caffe' in Africa e contribuiscono a colmare il gap di protezione di fronte a rischi climatici sempre piu' crescenti.' com-che.

