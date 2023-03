Generali: Donnet, leader globali, crescita sostenibile in contesto sfidante

Il Ceo: "Dividendo in ulteriore crescita" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 mar - 'I risultati di Generali confermano il successo del nostro percorso di trasformazione, che sta proseguendo con la disciplinata ed efficace implementazione della strategia 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'. Grazie a una chiara visione del posizionamento del gruppo come leader globale nel settore assicurativo e nell'asset management, siamo in linea per realizzare gli obiettivi e le ambizioni del nostro piano strategico, perseguendo una crescita sostenibile che, anche in un contesto caratterizzato da eccezionali sfide a livello geopolitico ed economico, crei valore per tutti i nostri stakeholder". Cosi' Philippe Donnet, Ceo del gruppo Generali, in una nota a commento dei conti 2022. "Questo ci permette di proporre ai nostri azionisti un dividendo in ulteriore crescita, grazie al costante aumento degli utili e alla forte posizione patrimoniale e finanziaria del Gruppo. - ha aggiunto - Generali inoltre continua a essere leader nella sostenibilita', ora completamente integrata in tutte le nostre attivita', in linea con l'impegno ad agire come assicuratore, investitore, datore di lavoro e corporate citizen responsabile. Tutto cio' e' stato possibile grazie al costante impegno delle nostre persone e a una rete di agenti senza eguali'.

