Generali: da cda lista di 13 consiglieri per rinnovo, 10 indipendenti (RCO)

Sironi presidente e Donnet ad. Piu' della meta' donne (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 mar - Il cda di Generali ha approvato la composizione della propria lista dei candidati da presentare all'assemblea dei soci per il rinnovo del board. Gia' noto che come presidente e Ceo vengono candidati Andrea Sironi e nuovamente Philippe Donnet, sono confermati Clemente Rebecchini, attuale vice presidente (e direttore centrale di Mediobanca), Diva Moriani, Antonella Mei-Pochtler e Lorenzo Pelliccioli oltre a Luisa Torchia e Alessia Falsarone (entrambe cooptate a fine febbraio); tra i "nuovi", invece, Clara Furse, Umberto Malesci, Marco Giorgino, Sabine Azancot e Monica De Virgiliis. In tutto 13 membri, di cui 10 indipendenti e 7 donne, per una lista che "posizionera' Generali al di sopra della media europea in termini di indipendenza e parita' di genere e abbassera' l'eta' media del board collocandola al di sotto della media europea", sottolinea una nota che rimarca come "la maggior parte dei candidati presenta significative esperienze manageriali in gruppi internazionali e vanta esperienze in ambito ESG e strategia di modello di business".

Allo stesso tempo il board di Generali "ha rafforzato la nozione di indipendenza da Codice di corporate governance, modificando, nella propria normativa interna la definizione di azionista significativo".

com-che

(RADIOCOR) 14-03-22 20:06:01 (0656)NEWS,ASS 5 NNNN