Generali: avvia buyback per piani incentivazione e remunerazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 gen - General7i comunica che dara' avvio all'acquisto di azioni proprie da destinare all'esecuzione del piano di incentivazione a lungo termine del gruppo denominato 'Piano LTI 2022-2024' approvato dall'assemblea dello scorso 29 aprile 2022 nonche' di tutti i piani di remunerazione e incentivazione approvati dall'Assemblea e ancora in corso di esecuzione. L'operazione di buyback ha ad oggetto l'acquisto di un numero massimo azioni proprie pari a 10,5 milioni. Generali ha sottoscritto un buyback agreement con HSBC Continental Europe e il riacquisto delle azioni e' previsto a partire dal 20 gennaio 2023 ed entro il mese di marzo 2023. Il prezzo minimo di acquisto delle azioni non potra' essere inferiore al valore nominale implicito del titolo, attualmente pari ad 1 euro, mentre quello massimo non potra' eccedere del 5% il prezzo di riferimento che il titolo avra' registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto ed in ogni caso per un controvalore complessivo massimo non superiore a 210 milioni di euro.

Com-Chi

(RADIOCOR) 19-01-23 20:02:16 (0604)ASS 5 NNNN