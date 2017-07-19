Gender pay gap: Fiscozen, in Partita Iva al 19,4% nel 2025 (+1,1%)

Disparita' piu' marcate nel manifatturiero (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - Nel 2025 i liberi professionisti hanno guadagnato in media il 19,4% in piu' delle colleghe, pari a 3.739 euro di differenza tra i fatturati medi. Si tratta di 23.032 euro per gli uomini in Partita Iva contro i 19.293 delle donne. E' quanto emerge dallo studio della tech company Fiscozen, che ha analizzato i dati di oltre 45mila Partite Iva per monitorare lo stato del divario retributivo nel mondo della libera professione. Si tratta di un divario di circa dieci punti percentuali piu' basso rispetto a quello registrato nel lavoro dipendente nel settore privato, ma rispetto al 2024 e' leggermente aumentato (+1,1%). Il gap e' strutturale e parte dalla giovane eta' per andare aumentare nel tempo, fino a raggiungere il picco del 35%, cioe' 7.652 euro, nella fascia di eta' compresa tra i 46 e i 55 anni. A guidare la classifica dei settori con le disparita' piu' marcate c'e' il manifatturiero, che vede gli uomini incassare mediamente il 125% in piu' delle donne, 15.494 euro. Seguono il settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, con un divario di 7.374 euro (+36,2%), e i servizi di informazione e comunicazione con 6.828 euro di differenza (+27,4%). Le altre attivita' ad alto gap, con percentuali tra il 13,7 e il 16,8% sono quelle scientifiche e tecniche, poi le artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento fino a sanita' e assistenza sociale, settore in cui la concentrazione di lavoratrici e' piu' alta.

