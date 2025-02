Gefarm: start up padovana delle batterie al sale si espande a Dubai

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - Si espande a Dubai la start up padovana Gefarm, che ha lanciato Uno e Dueo, sistemi di accumulo al sale riciclabili ed ignifughi, rivolti sia al settore privato che a quello commerciale e industriale. L'azienda e' nata nel 2021 ed incubata dal 2022 al Le Village by CA Triveneto con sede a Padova, fondata da Alessandro Marcuzzi, manager con esperienze nei settori commerciale e del marketing e di ricerca prodotto. Dopo aver ottenuto nel corso del 2024 oltre un milione di euro di finanziamenti grazie all'entrata nel capitale sociale della Holding GIO2 di proprieta' del Presidente Giovanni Rocelli ed esser arrivata alla produzione dei primi lotti, nel 2025 e' stata infatti aperta una nuova azienda, la Gefarm Investment Llc a Dubai con la partnership di Abawab Holding Llc con l'obiettivo di diffondere la tecnologia italiana negli Emirati Arabi, all'interno di maxi progetti green che sono in corso di realizzo. Il reparto ricerca e sviluppo e' in Sardegna, i partner di prodotto tra Svizzera e Italia, nel triennio previsti progetti per installare molti megawatt anche in India e Egitto. Il Presidente, Giovanni Rocelli: 'La prima fase si concentrera' su una maxi opera nell'area di Dubai. Il mercato delle batterie in crescita, il sale e' la risposta ai problemi dell'inquinamento: ora l'espansione anche in Italia'. Il Ceo di Gefarm, Alessandro Marcuzzi: 'Per noi e' una sfida enorme, si tratta di svariati milioni di euro e di qualche centinaia di megawatt da installare, un cambio di paradigma reale sui temi dell'energia green'.

Ann

(RADIOCOR) 09-02-25 16:13:40 (0372)ENE,UTY 5 NNNN