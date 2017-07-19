Geely: partnership con Lega Basket Serie A, Marco Belinelli nuovo ambassador

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 set - Geely, uno dei principali gruppi automobilistici a livello mondiale, annuncia la propria partnership in Italia con la Lega Basket Serie A (LBA), consolidando il legame con lo sport italiano e i valori di eccellenza, dinamismo e passione che caratterizzano sia il basket sia il marchio. 'Vedere Oltre' - mission dell'azienda - sintetizza la capacita' di guardare oltre il presente, superare i limiti e innovare con energia, visione ed eccellenza. Questi principi trovano piena espressione in Marco Belinelli, che Geely presenta con orgoglio come nuovo ambassador per l'Italia. Uno degli atleti italiani piu' riconosciuti a livello internazionale, capitano della Virtus Bologna campione d'Italia 2025 (oggi Virtus Olidata Bologna) e unico giocatore italiano ad aver vinto un titolo Nba, Belinelli ricevera' il nuovo suv elettrico Geely EX5 in occasione della celebrazione del premio alla carriera a lui conferito da LBA.

