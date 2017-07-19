Gdo: Sogegross investe 35 mln in nuovo hub logistico a Genova

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Sogegross, gruppo italiano privato della Gdo, con un investimento di oltre 35 milioni di euro accelera sulla modernizzazione con un nuovo hub logistico all'avanguardia che integra automazione robotica e soluzioni green. Destinata esclusivamente alla gestione dei prodotti freschi e freschissimi, la nuova piattaforma logistica di Trasta (Genova) e' pensata per sostenere lo sviluppo futuro e superare i limiti dell'attuale piattaforma di Genova Bolzaneto (attiva dal 2002), oggi satura e non piu' adeguata ai volumi di attivita' odierni. Il nuovo polo si inserisce in un progetto piu' ampio gia' avviato che coinvolge l'intero network di piattaforme distributive, attualmente in grado di gestire un flusso di circa 57 milioni di colli e piu' di 20.000 referenze. Attualmente in fase di costruzione, il nuovo hub logistico servira' i 255 punti vendita del Gruppo distribuiti in cinque regioni - Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna - con una capacita' operativa di 16 milioni di colli e 68 milioni di chilogrammi di prodotti all'anno. L'elemento distintivo del progetto risiede nell'adozione di un sistema di automazione avanzata e rappresenta il primo caso in Italia di robotizzazione dell'outbound nella grande distribuzione organizzata.

L'investimento complessivo per la realizzazione della piattaforma supera i 35 milioni di euro, e rappresenta il cuore di un piano di sviluppo triennale da 200 milioni, di cui oltre 50 milioni allocati al potenziamento della rete logistica. A supporto dell'operazione, un finanziamento dell'importo di 20 milioni sottoscritto con Credit Agricole Italia a dicembre 2025.

com-Mar.

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