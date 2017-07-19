Gdo: nel 2024 Ali' sale a oltre 1,4 mld fatturato (+1,5%), ebitda a 108 mln (+1%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 18 set - Il Gruppo Ali' chiude l'esercizio 2024 con un incremento del fatturato del +1,5% oltre 1,4 mld euro, portando l'ebitda a oltre 108 milioni di euro (+1%). La quota di mercato si attesta al 18,1% in Veneto.

'La nostra solidita' economica e finanziaria e' il frutto di un modello che mette al centro le persone e la sostenibilita' delle scelte - dichiara il direttore finanziario di Ali' Marco Canella che guida il gruppo assieme al fratello Gianni, ad e presidente. - Guardiamo al futuro con responsabilita', convinti che solo una visione di lungo periodo possa assicurare stabilita' e nuove opportunita' alle generazioni che verranno'. Dopo un 2024 che ha visto l'inaugurazione del nuovo Centro Commerciale 'Aponense' ad Abano Terme (PD), l'apertura di un nuovo supermercato nel vicentino e il prosieguo delle attivita' di ristrutturazione dei punti vendita, nel 2025 il gruppo continua a consolidare il suo piano di sviluppo "costante - si legge in una nota della societa' - ma a piccoli passi" che ha gia' visto l'apertura dell'Ali' di Trebaseleghe, in provincia di Padova, portando la rete vendita a quota 119. Con l'espansione della rete dei supermercati Ali', anche i collaboratori aumentano di 143 unita', arrivando, a fine 2024, a 4.832 e portando la presenza femminile al 54%. Il 95% dei collaboratori ha un contratto a tempo indeterminato.

Nel 2024 Ali' ha destinato al territorio 3.261.703 euro per progetti sociali, culturali, sportivi e ambientali. Tra le iniziative piu' significative, la collaborazione con Iov, Ior, Vimm, Cuamm, Banco Alimentare del Veneto ed Enpa. Ha inoltre sostenuto 651 associazioni attraverso il progetto di promozione sociale, We Love People. Ha donato quasi 500.000 pasti attraverso il progetto Siticibo di Banco Alimentare del Veneto e messo a dimora oltre 6.000 alberi, raggiungendo il ragguardevole obiettivo di oltre 53.000 alberti donati all'ambiente.

Col-ric

(RADIOCOR) 18-09-25 13:13:16 (0363)FOOD 5 NNNN