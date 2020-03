Gdo: Gruppo VeGe', assicurata continuita' servizio, non problemi scarsita' alimentari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - "La distribuzione moderna continua a lavorare responsabilmente per assicurare la continuita' del servizio ai cittadini in tutta Italia, mantenendo i prezzi dei prodotti di prima necessita' inalterati, senza toccare le promozioni in corso al fine di garantire il massimo della convenienza e assicurando la stessa qualita' dei prodotti freschi e freschissimi". Lo ha dichiarato in una nota, Giorgio Santambrogio, amministratore delegato di Gruppo VeGe'. "Sebbene la filiera sia sotto stress, tutto e' sotto controllo, non sussistono problemi di scarsita' di beni alimentari e non e' necessario l'accaparramento dei prodotti nei punti vendita della distribuzione moderna", ha aggiunto Santambrogio, sottolineando che "come amministratore delegato di Gruppo VeGe', che rappresenta oltre 3.500 supermercati in tutta Italia, mi sento di rassicurare i nostri clienti e tutti i cittadini italiani". Secondo quanto affermato da Santambrogio, "la filiera produttiva e' solida ed e' preparata a consegnare in tutta Italia le merci anche nelle zone rosse in cui sono state applicate misure restrittive come la Lombardia e le 14 provincie (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli)", spiegando che "e' garantita la libera circolazione in entrata e in uscita delle merci e continuera' ad essere cosi' anche nelle vaste aree interdette" e che "il ripristino delle scorte e' continuo e quindi occorre evitare scene di panico davanti agli scaffali nei supermercati e inutili affollamenti".

