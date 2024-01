Gdo: a Marca by BolognaFiere oltre 20.000 visitatori (+18% annuo) e 2.400 incontri

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 gen - La ventesima edizione di Marca by BolognaFiere, ha messo a segno un record di visitatori: sono stati oltre 20.000 (+18% sul 2022), nella due giorni (16-17 gennaio) dedicata al mondo della distribuzione, organizzata con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e della Camera di Commercio di Bologna. Nella International Buyers Lounge si sono tenuti piu' di 2.400 incontri business tra i 250 buyer stranieri presenti all'evento e le aziende espositrici. 'E' davvero grande la soddisfazione per questa ventesima edizione di Marca by BolognaFiere - ha dichiarato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere - Sorprendente, e molto stimolante per il futuro, la quantita' e la qualita' della proposta espositiva, a conferma dell'eccellenza del Made in Italy. Un sentito ringraziamento alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per essere venuta a trovarci e soprattutto ai professionisti, alle insegne e alle aziende che hanno voluto essere parte di questo successo straordinario', ha concluso.

I numeri di Marca by BolognaFiere 2024 testimoniano la crescita di 'un settore che e' un valore sia per la produzione alimentare sia per noi distributori - ha spiegato a Radiocor Mauro Lusetti, presidente Adm - Associazione Distribuzione Moderna - Manifestazioni come questa possono aiutarci a costruire assortimento adeguato a rispondere al bisogno di salvaguardia del potere d'acquisto e di qualita' dei consumatori - ha continuato -Le sfide che ci aspettano nei prossimi anni le possiamo riassumere sotto sotto una parola chiave: la sostenibilita', economica, sociale e ambientale. La crescita dei nostri partner permette loro uno sviluppo in questa direzione e in quella delle esportazioni'.

