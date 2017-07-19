Gdo: +2% volumi in I sem, inflazione alimentare sotto media Ue (Coop)

Report annuale di Coop su abitudini e prospettive dei consumatori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 9 set - Nei primi sei mesi del 2025 la spesa nella Gdo (Grande distribuzione organizzata) e' cresciuta su base annua del +3,8% in termini di valore e del +2% nei volumi, mentre la ristorazione fuori casa e' in calo del 2,2%, mentre i carrelli tornano a riempirsi, trainati da frutta, verdura e reparti del fresco.

A dirlo e' il Rapporto Coop 2025, presentato oggi a Milano.

L'inflazione alimentare in Italia resta sotto la media europea (+3,1% annuo nei primi sette mesi, contro +3,3% Ue).

Un dato che diventa +29,1% dal 2019, rispetto alla media Ue del +38,5% nello stesso periodo. La ricerca di convenienza resta alta: discount a +1,8% a volume, 'scaffali' dei supermercati a +2,7%, con il 40% degli italiani pronto ad aumentare gli acquisti in promozione e una spinta alla marca del distributore (+18% degli intenzionati, contro il 9% per i marchi industriali).

Dall'analisi "emerge un consumatore quasi frugale, che cerca di inserire nell'atto d'acquisto i suoi valori", ha detto il presidente Ancc Coop Ernesto Delle Rive. "Sembra finita l'era del consumo 'tanto per consumare', e si avvicina la consapevolezza di un consumo piu' consapevole".

Il rapporto coop 2025 e' anche una fotografia dei consumi in un Paese che cresce poco e in modo diseguale. La polarizzazione patrimoniale resta elevata: il 10% degli italiani detiene il 58% della ricchezza. A rendere sono soprattutto finanza e immobili, piu' che il lavoro dipendente o autonomo. Intanto secondo il report la produttivita' per ora lavorata e' scesa del -1,4%, pur con 840.000 occupati in piu', "in maniera opposta rispetto all'Europa", si legge, segno di un lavoro "meno qualificato e meno pagato". D'altra parte si registrano redditi familiari in recupero, grazie all'aumento dell'offerta professionale: +2,3 miliardi di ore lavorate negli ultimi cinque anni.

