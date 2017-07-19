GdF: sequestrata partita da 435 kg di cocaina al porto di Gioia Tauro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 dic - Il Comando Provinciale di Reggio Calabria della Guardia di Finanza "ha intercettato al porto di Gioia Tauro una delle partite di cocaina piu' ingenti degli ultimi anni, occultata in un carico di circa mille sacchi di noccioline partiti dall'America Latina e destinati, in base ai documenti commerciali che scortavano il prodotto, all'Europa dell'Est".

In particolare, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 400 panetti di cocaina, di qualita' purissima, per un peso complessivo di oltre 435 chilogrammi". L'operazione, durata "fino a tarda notte per il considerevole numero di bisacce che i militari hanno dovuto scaricare, rientra in un piu' ampio piano di intensificazione dei controlli pianificato in quest'ultimo scorcio dell'anno, che prevede il rafforzamento dell'attivita' di monitoraggio e ispezione fisica delle migliaia di container quotidianamente movimentati all'interno dell'area portuale gioiese".

com-fil

(RADIOCOR) 24-12-25 09:44:21 (0128) 5 NNNN