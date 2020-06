Gdf Lombardia: in 2019 oltre 110mila interventi e quasi 7.300 indagini

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 giu - Sono stati 114.462 gli interventi operativi conclusi dai Reparti della Guardia di Finanza della Lombardia nel 2019. Sono state 7.284, invece, le indagini delegate al Corpo, nello stesso periodo, dalle Autorita' Giudiziarie ordinaria e contabile della Regione, in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale. E' quanto emerge dal bilancio operativo del 2019 della Guardia di Finanza della Lombardia. In ambito fiscale, sono stati scoperti 1.649 reati fiscali (principalmente, emissione e utilizzo di fatture false, dichiarazioni fraudolente e occultamento delle scritture contabili) e denunciati 2.189 soggetti, di cui 135 arrestati. I sequestri di patrimoni in possesso di grandi evasori ammontano a 150 milioni di euro. I casi di evasione fiscale internazionale scoperti sono in tutto 189, mentre nel campo delle frodi all'Iva poste in essere mediante fatture false e societa' fantasma e in quello delle indebite compensazioni di debiti tributari e previdenziali con crediti Iva fittizi, i casi scoperti ammontano a 307. Nel contrasto all'economia sommersa sono stati individuati 887 soggetti sconosciuti al Fisco (evasori totali), che hanno evaso nel complesso circa 405 milioni di euro di Iva, nonche' 860 datori di lavoro che hanno impiegato 5.179 lavoratori in 'nero' o irregolari. Sono, inoltre, 1.701 gli interventi svolti lo scorso anno a tutela dei principali flussi di spesa pubblica, dagli appalti agli incentivi alle imprese, dalla spesa sanitaria alle erogazioni a carico del sistema previdenziale, dai fondi europei alla responsabilita' per danno erariale, cui si aggiungono 484 deleghe d'indagine concluse su delega della Magistratura ordinaria e 40 deleghe svolte per la Corte dei Conti. Sul versante dei danni erariali sono state segnalate condotte illecite alla Magistratura contabile per circa 125 milioni di euro, a carico di 325 soggetti.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 23-06-20 14:30:11 (0369) 5 NNNN