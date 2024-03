Gdf: intesa con Agenzia Entrate per legalita' fiscale digital creator economy

Sotto osservazione redditi di influencer e blogger (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 mar - 'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza insieme per garantire il rispetto delle regole fiscali da parte di influencer, blogger e creator che producono redditi pubblicando contenuti in rete'. Lo comunicano i due enti che, spiegano in una nota, con un "memorandum operativo congiunto, hanno definito un piano di azione condiviso per intensificare il contrasto all'evasione nel settore della digital creator economy, in cui rientra l'attivita' svolta da coloro che realizzano e diffondono su internet prodotti multimediali, creando forme di relazione duratura con i propri follower".

La collaborazione si sviluppera' attraverso l'esame e la valorizzazione dei dati disponibili e delle informazioni acquisite attraverso le banche dati e gli applicativi rispettivamente in uso, nonche' quelli ottenuti tramite la cooperazione internazionale in materia fiscale. Potranno ad esempio essere approfondite - spiega il comunicato - "le posizioni caratterizzate da una forte sproporzione tra i redditi dichiarati, il numero di iscritti o di visualizzazioni sui propri canali web e la disponibilita' di beni".

com-vmg

(RADIOCOR) 09-03-24 11:08:48 (0216) 5 NNNN