Gdf: comando Milano firma accordo per contrastare illeciti

Con Procura Milano e direzione Lombardia Agenzia dogane (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 apr - La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, la direzione territoriale Lombardia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Comando provinciale della Guardia di finanza di Milano hanno stipulato un accordo finalizzato a consolidare i rapporti interistituzionali, maturati nello sviluppo delle attivita' di contrasto agli illeciti doganali di rilevanza penale. Il protocollo intende ottimizzare la sinergia operativa tra gli enti firmatari nella fase di accertamento degli illeciti doganali penali rimessi alla cognizione della Procura ordinaria, nella prospettiva di rendere piu' efficaci i controlli e di semplificare il raccordo operativo.

L'accordo prevede infatti un coordinamento strutturale per rendere ancora piu' incisiva l'azione di contrasto alle frodi e agli illeciti doganali di competenza della Procura ordinaria.

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(RADIOCOR) 30-04-26 10:31:33 (0325) 5 NNNN