Gdf Bologna: recupera 11mln evasi da influencer, tra loro Gianluca Vacchi e Luis Sal -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - Tutti sconosciuti al fisco i cinque digital creetor, attivi nella pubblicazione di prestazioni a pagamento sul web. Per tre di loro e' stata segnalata all'Agenzia delle Entrate l'applicazione dell'addizionale alle imposte sul reddito introdotta dalla legge di bilancio 2006 a carico di chi produce, distribuisce, vende e rappresenta materiale per adulti anche in formato multimediale per un totale di 200mila euro.

'Generalmente gli influencer si sono dimostrati ampiamente collaborativi, aderendo prontamente ai rilievi mossi e versando all'Erario gli importi dovuti; solo in qualche caso, si sono riservati di effettuare approfondimenti ulteriori, prima di proseguire la procedura avanti agli uffici finanziari', fanno sapere le Fiamme Gialle.

