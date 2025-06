GdF: accertati danni erariali per 2,6 mld tra 2024 e inizio 2025

Truffe per 1,2 mld su fondi Ue e 800 mln risorse nazionali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - Nel periodo gennaio 2024-maggio 2025 la Guardia di Finanza, in collaborazione con l'autorita' giudiziaria, ha eseguito 20.115 indagini in tema di spesa pubblica e accertato danni erariali per oltre 2,57 miliardi di euro. E' quanto si legge in una nota delle Fiamme Gialle sul bilancio operativo 2024-2025. Le attivita' di indagine sulla spesa pubblica hanno portato alla denuncia di 28.207 soggetti e alla segnalazione alla Corte dei Conti di 5.208 responsabile.

Per quanto riguarda le frodi ai danni delle risorse Ue, sono stati accertati contributi indebitamente percepiti per oltre 1,2 miliardi di euro, mentre le frodi relative a finanziamenti nazionali, a spese prevedenziali e assistenziali hanno superato gli 800 milioni.

Fon

(RADIOCOR) 19-06-25 19:03:23 (0603)PA 5 NNNN