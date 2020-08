Gb: un'azienda su 3 intende licenziare entro settembre (sondaggio)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ago - Ondata di licenziamenti in arrivo in Gran Bretagna a causa della crisi del Covid-19. In base a un sondaggio del Chartered Institute of Personnel and Development e della societa' di lavoro interinale Adecco, un'azienda su tre del Regno Unito intende sopprimere posti di lavoro entro la fine del terzo trimestre, ovvero il 33% delle 2.000 imprese interpellate, contro il 22% della precedente inchiesta. A spingere ai tagli e' in parte la modifica del meccanismo di cassa integrazione introdotto dal Governo a marzo per limitare l'impatto occupazionale della crisi, diventato meno generoso dal primo agosto. Le imprese sono infatti chiamate a contribuire per una parte dei costi, mentre in precedenza il Governo si faceva carico dell'80% del salario fino a un massimo di 2.500 sterline

Oltre a questo, il dispositivo verra' a cessare a fine ottobre e il ministro delle Finanze, Rishi Sunak, la scorsa settimana e' parso escludere una proroga, in considerazione dell'elevato costo per le casse pubbliche. Nelle ultime settimane, del resto, si sono moltiplicati gli annunci di tagli occupazionali. Dall'inizio dell'anno nel settore della ristorazione sono andati persi oltre 22mila posti, il doppio dell'intero 2019. In base a uno studio del Centre for Retail Research, quasi 1.500 ristoranti hanno chiuso i battenti, con un aumento del 59% rispetto al 2019. La scorsa settimana, la catena Pizza Express ha annunciato una ristrutturazione che prevede il taglio di 1.000 posti. In precedenza avevano dichiarato l'insolvenza i ristoranti Carluccio's, il gruppo Casual Dining Group e la catena di fast food Byron. Il Governo britannico sta tentando di dare un sostegno al settore, con un piano da 500 milioni di sterline, che mira a sovvenzionare i pasti al ristorante in agosto, con un contributo massimo di 10 euro per persona dal lunedi' al mercoledi'.

Gli-col

