Gb: ufficio nazionale statistica rivede a 43837 numero totale decessi da covid 19

Secondo il Guardian il totale e' vicino alle 50.000 unita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 2 giu - Sono circa 44.000 le vittime da coronavirus registrate sino ad ora in Inghilterra e Galles. Lo rivelano le cifre ufficiali pubblicate oggi dall'ufficio nazionale di statistica secondo cui alla data del 22 maggio i decessi erano pari a 43,837 unita' di cui 12.733 avvenuti in case di cura, ovvero il 29% del totale. Per la sola Inghilterra, il totale dei decessi e' di 42.210 persone morte per casi confermati o sospetti di Covid, ben al di sopra dei 32.666 delle stime ufficiali del governo che includono solo i casi in cui le vittime sono risultate positive al coronavirus mentre quelli dell'ufficio nazionale di statistica includono tutti i casi in cui il covid e' menzionato nel certificato di morte, quindi non necessariamente come causa principale. Secondo le stime del Guardian, che hanno preso in considerazione anche le statistiche relative alla Scozia e all'Irlanda del Nord oltre che i dati degli ultimi dieci giorni, il totale e' invece ancora piu' alto, vicino alle 50.000 unita', esattamente a 49.324.

Cop

(RADIOCOR) 02-06-20 11:56:09 (0202)SAN 5 NNNN