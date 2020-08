Gb: occupati -2,2% su anno a luglio -2

In forte aumento poverta' e precariato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ago - Il numero di persone occupate nel Regno Unito e' sceso di 730.000 unita' tra marzo e luglio, il peggior dato dalla crisi del 2009

Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, il tasso di disoccupazione resta al 3,9% per il periodo aprile-giugno, vicino al minimo da 45 anni, perche' piu' di 7,5 milioni di persone risultavano in "disoccupazione tecnica" a giugno per beneficiare degli aiuti statali. Il numero di persone in disoccupazione tecnica da allora e' salito a oltre 9,3 milioni a meta' luglio. I lavoratori piu' giovani o piu' anziani, cosi' come quelli che svolgono attivita' manuali, sono stati i piu' colpiti dalla perdita di lavoro retribuito a causa della pandemia. Tra le persone che non lavoravano a giugno a causa del Covid-19, 300.000 non ricevevano alcuna retribuzione e all'inizio di luglio 2,7 milioni di persone erano registrate per ricevere sussidi di disoccupazione o di basso reddito, cifra piu' che raddoppiata da marzo

I dati fanno presagire un aumento della poverta' nel Regno Unito, soprattutto perche' il livello dei salari e' diminuito drasticamente da marzo (-1,2% su un anno); il precariato e' in aumento, con un numero record di contratti a "ora zero", senza orari minimi garantiti e poca o nessuna protezione sociale. Le offerte di lavoro sono rimbalzate del 10% a 370.000 per il periodo da maggio a luglio, dopo il minimo storico toccato tra aprile e giugno.

