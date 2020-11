Gb: Johnson promette potere di veto al Parlamento su proroga lockdown dopo dicembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 nov - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha promesso oggi nel suo intervento alla camera dei comuni che il Parlamento avra' potere di veto a dicembre su una eventuale proroga del periodo di lockdown di quattro settimane che iniziera' giovedi'. La promessa mira a placare la rivolta non solo delle opposizioni ma anche di gran parte dei partito conservatore, incluso l'influente comitato 1922 che e' contrario ai nuovi provvedimenti di contenimento a causa delle gravi ripercussioni sull'economia. Nel suo intervento, Johnson ha spiegato che il numero delle vittime della seconda ondata rischia di essere doppio rispetto a quello dei primi mesi del 2020 se non si procede dubito con misure per frenare i contagi. Da giovedi' rimarranno chiusi per 4 settimane i pub, le palestre e tutti i negozi non essenziali. Il piano deve essere approvato dal parlamento. Alcuni esponenti del partito conservatore hanno indicato che potrebbero astenersi dal voto e questo potrebbe costringere Johnson a sacrificare parte del suo capitale politico per ottenere il sostegno dei voti laburisti.

