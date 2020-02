Gb: Johnson anticipa al 2035 il divieto di vendita di auto diesel e benzina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 feb - Il divieto di vendita di nuove auto diesel e benzina nel Regno Unito sara' anticipato nel 2035, cinque anni prima del previsto. E' l'annuncio del primo ministro Boris Johnson in occasione della presentazione della COP26 sul clima che si terra' a Glasgow (Scozia) a novembre. "Ospitare COP26 e' un'importante opportunita' per il Regno Unito e le nazioni di tutto il mondo per intensificare la lotta ai cambiamenti climatici" sottolinea Johnson. Il Regno Unito punta a zero emissioni entro il 2050 e "per tutto l'anno incoraggeremo gli altri a unirsi a noi".

