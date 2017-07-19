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            Gb: indebitamento settore pubblico sale a sorpresa a 14,3 mld stg a febbraio

            Rendimento decennale ai massimi dal 2008 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mar - A febbraio l'indebitamento del settore pubblico britannico, escluse le banche, e' aumentato molto piu' del previsto, alimentando i timori riguardo alle difficolta' di Londra nel far fronte allo shock energetico che si profila a causa della guerra in Medio Oriente.

            'Il settore pubblico ha contratto prestiti per 14,3 miliardi di sterline (16,6 miliardi di euro) nel febbraio 2026', ha indicato venerdi' l'Ufficio nazionale di statistica (Ons), precisando che cio' rappresenta quasi 7 miliardi in piu' rispetto alle proiezioni ufficiali.

            Il rendimento del bond decennale britannico di riferimento a dieci anni, gia' spinto al rialzo giovedi' dai rischi di inflazione segnalati dalla Banca d'Inghilterra, ha continuato a salire venerdi' piu' rapidamente rispetto a quello delle altre grandi economie europee, toccando il 4,93, un livello che non si vedeva dal 2008.

            'Grazie alle scelte che abbiamo fatto prima dell'inizio del conflitto in Medio Oriente, siamo meglio preparati ad affrontare un mondo piu' instabile', ha assicurato in un comunicato il segretario di Stato al Tesoro James Murray, affermando in particolare che le previsioni indicano un livello di indebitamento britannico 'inferiore alla media del G7'.

            red-fil

            (RADIOCOR) 20-03-26 11:45:23 (0275) 5 NNNN

              


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