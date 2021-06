Gb: governo studia per colossi streaming stesse regole dei canali tv

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 giu - Il governo britannico ha annunciato il lancio di una consultazione con l'obiettivo di sottoporre i siti di streaming come Netflix o Amazon Prime alle stesse regole dei canali televisivi. Nel Regno Unito, i canali televisivi devono rispettare "norme rigorose" soprattutto in termini di protezione del pubblico, spiega il ministro della Cultura, Oliver Dowden, al quotidiano The Times. "Si potrebbe supporre che lo stesso valga per i servizi di video-on-demand come Amazon Prime e Disney+' ma 'ti sbaglieresti". I canali televisivi sono controllati dal regolatore britannico, Ofcom, ma non le piattaforme di streaming.

Il ministro ha ribadito piu' volte la volonta' di mettere i canali televisivi e le piattaforme "su un piano di parita'" e ha cosi' annunciato che lancera' una consultazione quest'estate "per determinare se e' il momento di stabilire le stesse regole di base". In caso di successo, i documentari o i programmi di notizie sui siti di streaming dovrebbero seguire, in pratica, gli stessi standard di imparzialita' e accuratezza.

Enr-

(RADIOCOR) 23-06-21 12:31:30 (0345) 5 NNNN