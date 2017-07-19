Gaza: Vance, primi ostaggi liberi "da un momento all'altro" (NBC)-2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ott - Al momento, secondo i programmi diffusi dal governo israeliano, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vedra' Netanyahu alla Knesset domani alle 10.15 ora locale e alle 10.45, sempre alla Knesset, e' previsto l'incontro con le famiglie degli ostaggi. Trump terra' poi un discorso al parlamento in sessione plenaria, per poi lasciare Israele alle 13:00 ora locale. Il presidente americano e' poi atteso in Egitto per presiedere il vertice di pace.
