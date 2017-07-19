Dati
            Notizie Radiocor

            Gaza: Ue, lanci aerei di aiuti non sono soluzione, serve accesso completo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ago - "I lanci aerei di aiuti sono un intervento spettacolare, ma non rappresentano una soluzione. I lanci aerei di aiuti possono essere pericolosi e minano la dignita'. Non sono una soluzione alla situazione attuale a Gaza. Quello di cui abbiamo bisogno e' un accesso completo per poter consegnare aiuti su scala molto piu' ampia". Lo ha detto la portavoce della Commissione Europea, Eva Hrncirova, nel briefing con la stampa a Bruxelles.

