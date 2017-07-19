Gaza: Tajani, costruire ponte tra popolazione palestinese e istituzioni

Il ministro alla sua omologa dell'Anp Varsen Aghabekian (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 set - 'Costruire un ponte tra la popolazione palestinese e le istituzioni'.

Questo l'input arrivato dal ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio Antonio Tajani al termine del mini-tour con la sua omologa dell'Autorita' nazionale palestinese Varsen Aghabekian, negli ospedali romani che hanno accolto bambini palestinesi da curare. La visita si e' conclusa al Policlinico Gemelli dopo aver toccato Umberto I e Bambino Gesu'. Nel complesso, i bambini portati in Italia da Gaza sono 181. Tajani ha sottolineato le difficolta' ma ha annunciato che il Paese 'e' pronto a fare di piu' nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, soprattutto per i bambini'. Governo al lavoro anche per incentivare l'arrivo in Italia di giovani studenti palestinesi, anche di Medicina. Da Aghabekian, insieme ai ringraziamenti all'Italia con l'auspicio di intensificare le relazioni tramite l'ambasciatore designato, la denuncia che 'le universita' e le scuole di Medicina a Gaza sono state rase al suolo e ci vorranno anni per ricostruirle, anche nella West Bank' e l'auspicio di 'arrivare presto a un accordo di pace cosi' da provvedere alla ricostruzione che potra' portare anche allo scambio di know-how con il sistema di eccellenza italiano'.

bag

(RADIOCOR) 01-09-25 19:32:12 (0501)SAN 5 NNNN