Gaza: piano Usa per "Riviera Medio Oriente", a palestinesi incentivi per andarsene (Wp)

La Striscia finirebbe sotto il controllo statunitense (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - L'amministrazione Trump e i partner internazionali stanno discutendo proposte per costruire una "Riviera del Medio Oriente" sulle macerie di Gaza. E' quanto riporta il Washington Post citando piu' concretamente un piano postbellico che circola all'interno dell'amministrazione americana, che prevederebbe di porre l'enclave palestinese sotto un'amministrazione fiduciaria degli Stati Uniti per almeno 10 anni, con l'obiettivo di trasformarla in un centro turistico all'avanguardia e in un polo di manifattura hi-tech e tecnologia. Il documento - un prospetto di 38 pagine visionato dal quotidiano - "si ispira alla promessa di Trump di prendere il controllo di Gaza. Il piano propone il "trasferimento temporaneo" dell'intera popolazione di Gaza - oltre 2 milioni di persone - attraverso partenze "volontarie" verso altri Paesi o il trasferimento in zone sicure e controllate all'interno dell'enclave, durante il periodo di ricostruzione. In cambio, ogni palestinese riceverebbe 5mila dollari in contanti e sussidi per coprire quattro anni di affitto in un altro Paese e un anno di alimenti. Piu' nel dettaglio, a chi possiede terreni a Gaza verrebbe offerto un "token digitale" dal fondo fiduciario in cambio dei diritti di riqualificazione della propria proprieta'. Questo token potrebbe essere utilizzato per finanziare una nuova vita altrove, oppure riscattato in futuro per ottenere un appartamento in una delle sei-otto nuove 'citta' intelligenti alimentate dall'intelligenza artificiale' che si prevede di costruire nella Striscia.

Secondo il piano, ogni partenza individuale farebbe risparmiare al fondo fiduciario circa 23.000 dollari, rispetto ai costi legati alla fornitura di alloggi temporanei e servizi di 'sostegno alla vita' all'interno delle zone sicure previste per chi decide di rimanere.

