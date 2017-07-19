Dati
            Gaza: Parolin, formula due popoli due Stati ancora fattibile, difficile da attuare

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - La formula "due popoli, due Stati" per risolvere la questione israelo-palestinese "riteniamo sia ancora fattibile, noi continuiamo a proporla". Lo ha detto il segretario di Stato di Sua Santita', cardinale Pietro Parolin, all'evento organizzato da Osservatorio for Independent Thinking".

            "L'importante - ha aggiunto - e' trovare una formula, dare una speranza al popolo palestinese" ma "in tanti anni non e' mai stata avviata soluzione concreta".

            "Da un punto di vista teorico la cosa per noi e' chiara, da un punto di vista pratico invece e' piu' difficile'.

