Gaza: Netanyahu ordina a esercito di prendere controllo 70% Striscia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mag - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato alle forze armate di prendere il controllo del 70% della Striscia di Gaza, in contrasto con quanto previsto dagli accordi di cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre. 'Stiamo attualmente soffocando Hamas - ha affermato in conferenza stampa il premier israeliano - Controlliamo ora il 60% del territorio della Striscia. Eravamo al 50, siamo passati al 60. La mia direttiva e' di arrivare al 70%'. Netanyahu ha parlato da un insediamento israeliano in Cisgiordania occupata, diffusa in video dall'emittente israeliana Channel 12.

red-Cog

(RADIOCOR) 28-05-26 17:07:25 (0571) 5 NNNN