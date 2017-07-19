Gaza: Netanyahu, nostro piano modo piu' rapido per porre fine a guerra

Respinta ogni critica, "Gaza sara' smilitarizzata" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - Il piano per la presa di Gaza City e' il modo 'piu' rapido' per porre fine alla guerra. E' quanto ha detto il primo ministro israeliano Netanyahu in una conferenza stampa aperta ai giornalisti internazionali in cui ha sostenuto che Hamas rifiuta di deporre le armi. "Dato il rifiuto di Hamas di arrendersi, Israele non ha altra scelta se non quella di portare a termine il lavoro e completare la sconfitta di Hamas".

Secondo Netanyahu circa il 70-75% della Striscia di Gaza e' sotto controllo militare israeliano, ma restano due 'roccaforti rimanenti': Gaza City e Al-Mawasi'. Ribattendo le critiche ricevute dalla comunita' internazionale, Netanyahu ha detto che "contrariamente a molte false affermazioni, questo e' il modo migliore per concludere la guerra e il modo migliore per farlo rapidamente. Lo faremo consentendo innanzitutto alla popolazione civile di lasciare in sicurezza le aree di combattimento per zone sicure designate, dove riceveranno cibo, acqua e cure mediche, come abbiamo gia' fatto in passato". Riguardo alle accuse di aver scatenato una crisi umanitaria, il primo ministro ha detto che "contrariamente a quanto viene detto, la nostra politica durante l'intero conflitto e' stata quella di prevenire una crisi umanitaria, mentre la politica di Hamas e' quella di crearla: "Non conosco nessun altro esercito che abbia permesso cosi' tanti aiuti alla popolazione civile in territorio nemico. Se avessimo avuto una politica di fame, nessuno a Gaza sarebbe sopravvissuto dopo due anni di guerra.

Ma la nostra politica e' stata esattamente l'opposto". Quanto alla strategia che Israele intende perseguire con l'operazione militare, Netanyahu ha detto che Gaza sara' smilitarizzata, Israele avra' la responsabilita' primaria della sicurezza, sara' istituita una zona di sicurezza al confine di Gaza con Israele per prevenire future incursioni terroristiche, e sara' creata un'amministrazione civile a Gaza che cerchera' di vivere in pace con Israele.

"Questo e' il nostro piano per il giorno dopo Hamas".

