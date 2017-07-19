Gaza: Kushner vede Netanyahu, per Tel Aviv "colloqui costruttivi"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 ago - Jared Kushner, genero del presidente Usa Donald Trump e suo inviato, ha incontrato oggi per tre ore a Gerusalemme il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dopo aver avuto nel weekend rari colloqui con Hamas in Egitto, nel tentativo di far ripartire l'intesa sulla Striscia di Gaza, rimasta in stallo dopo che Netanyahu si era espresso contro il piano in 15 punti del Board of Peace, in una rara rottura con Washington.

Al colloquio, oltre a Kushner e Netanyahu, hanno preso parte l'inviato Usa per Gaza Nickolay Mladenov, l'ex premier britannico Tony Blair e l'ambasciatore Usa in Israele, Mike Huckabee.

L'incontro si sarebbe concluso con un'intesa che consentirebbe per ora a Israele di proseguire con attacchi mirati a Gaza, mentre si lavora al piano piu' ampio di ricostruzione e disarmo, secondo una fonte citata da Haaretz.

Raggiunta anche un'intesa per avviare lavori sulle infrastrutture sanitarie, contro il rischio di epidemie e contaminazione delle acque. Netanyahu ha definito i colloqui "approfonditi e costruttivi", annunciando l'istituzione di due gruppi di lavoro, su disarmo e smilitarizzazione e su risanamento e acqua pulita, precisando che il disarmo dovra' precedere la ricostruzione.

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(RADIOCOR) 17-08-26 17:27:42 (0352) 5 NNNN