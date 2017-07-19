Gaza: inviati Casa Bianca incontrano mediatori Egitto, Qatar e Turchia su piano pace

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 ago - Gli inviati dell'amministrazione americana hanno incontrato al Cairo i mediatori egiziani, qatarioti e turchi, nel tentativo di portare avanti il piano di pace del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per Gaza. Secondo fonti diplomatiche, rappresentanti di Hamas erano presenti ad alcuni degli incontri, ai quali hanno partecipato anche il genero di Trump, Jared Kushner, e Nickolay Mladenov, l'inviato del Consiglio per la Pace di Trump per Gaza. Secondo indiscrezioni, Kushner e Mladenov incontreranno lunedi' il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che, il 9 agosto, aveva definito "inaccettabile" l'ultima roadmap di Trump per la pace a Gaza. Secondo le fonti, Israele sarebbe preoccupato per la richiesta di Washington di porre fine alle uccisioni mirate dei militanti di Hamas a Gaza. Il piano di pace di Trump prevede la cessazione immediata delle operazioni militari a Gaza e il disarmo di Hamas man mano che le truppe israeliane si ritireranno. E' anche prevista la ricostruzione di Gaza sotto una nuova amministrazione civile palestinese.

Ars

(RADIOCOR) 16-08-26 16:32:39 (0310) 5 NNNN